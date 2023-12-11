Три новых детских сада появятся в Челябинске до конца 2023 года

Дети смогут посещать их уже в начале следующего года

До конца декабря в Челябинске достроят сразу три детских сада: один в Тракторозаводском районе и два на северо-западе. Их готовность составляет более 90%. Об этом 11 декабря на аппаратном совещании сообщил замглавы города по строительству Александр Перемыкин.

«Детский сад на 120 мест в микрорайоне Парковый-2 — готовность 95%. Детский сад по Бейвеля в 55-м микрорайоне — готовность 99%. Детский сад на 150 мест в микрорайоне Яблочный — готовность 92%. Строительство на всех объектах будет завершено до конца года», — сообщил он.

После ввода в эксплуатацию детские сады начнут принимать маленьких воспитанников.