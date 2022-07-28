Три новых аппарата УЗИ запустили в центре охраны материнства и детства Магнитогорска

Оборудование приобрели при поддержке губернатора Челябинской области

В центр охраны материнства и детства Магнитогорска поступили три новых УЗИ-аппарата. Диагностическое оборудование приобрели по программе поэтапного развития и модернизации учреждения при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Об этом сегодня, 28 июля, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Три аппарата УЗИ поступило в женскую консультацию, центр репродуктивного здоровья детей и подростков „Ювентус +“ и акушерский стационар родильного дома № 2. Для последнего приобретено портативное оборудование, позволяющее проводить эхокардиоскопию (ЭХОКС) новорожденным детям, включая недоношенных малышей весом от 500 граммов», — рассказали в Минздраве Челябинской области.

В центре «Ювентус +» врачи будут использовать УЗИ-аппарат для исследования органов малого таза, мочеполовой системы, брюшной полости и щитовидной железы у детей и подростков. В женской консультации оборудование оснащено датчиком и программой для обследования молочных желез.

«К женской консультации относится около 110 тысяч женщин со всего Магнитогорска и южных районов Челябинской области. Внедрение эластографии молочных желез в спектр обследования пациенток — это новый виток в развитии службы ультразвуковой диагностики центра охраны материнства и детства, очень важный для профилактики рака и других заболеваний молочной железы у женщин, выявления патологических изменений на ранних стадиях», — отметила заведующая женской консультацией ЦОМиД Магнитогорска Ольга Максимова.

Все три новых ультразвуковых аппарата, поступивших в центр, уже запущены в работу.