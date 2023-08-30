Три новые школы появятся в Сосновском районе в 2024 году

Одну из них построят по аналогии с ИТ‑лицеем, расположенным в Привилегии

В Сосновском районе Челябинской области в 2024 году появятся три новые школы: одну построят в микрорайоне Привилегия, еще одну — в микрорайоне Белый Хутор и третью — в микрорайоне Парковый Премиум. Последняя будет построена по аналогии с ИТ-лицеем, который открыли в этом году в Привилегии. Об этом на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» рассказала замглавы Сосновского района по социальной политике Татьяна Аллеборн.

Сосновский район — один из самых густонаселенных районов Челябинской области: там зарегистрировано около 75 тысяч южноуральцев, причем более 18 тысяч из них — дети. Образовательных учреждений, включая детские сады, в районе всего 53. В связи с тем что количество школьников растет с каждым годом, учебных заведений стало не хватать. Поэтому было принято решение о строительстве нескольких школ.

«Наибольший спрос на образовательные услуги зафиксирован в поселке Западном, где идет бурное многоэтажное строительство», — отметила Татьяна Аллеборн.

Там и было решено построить сразу две новые школы — в микрорайонах Привилегия и Белый Хутор. Работы по строительству последней уже начались.

Появится новая школа и в микрорайоне Парковый Премиум. По словам Татьяны Аллеборн, ее будут строить по типу ИТ-лицея в Привилегии: в каждом классе будет отдельный эвакуационный выход, а благодаря блочной организации пространства младшеклассники не будут пересекаться со старшеклассниками. Новое учебное учреждение вместит 1100 учеников.

Решается проблема и с детскими садами. Так, в этом году введут в эксплуатацию два детсада в поселке Малиновка и микрорайоне Конфетти, в следующем году еще два детских сада заработают в Теремах и Пригородном. Строится учреждение для дошкольников и в Парковом Премиум.

Напомним, в микрорайоне Вишневая Горка завершено строительство школы на 1100 мест. Но сесть за парты в сентябре смогут только первоклассники.