Три незаконных торговых павильона демонтировали в Челябинске

Они работали у ТК «Чайка»

В Челябинске демонтировали три торговых киоска, которые работали незаконно у ТК «Чайка» на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Хозяева торговых точек платили аренду владельцам торгового комплекса «Чайка». При этом законный владелец земли — администрация города — не получал в казну ни копейки.

Мэрия обратилась в суд, требуя демонтировать незаконные павильоны, и выиграла дело. Решение суда привели в исполнение под контролем службы судебных приставов.

«Добровольно сносить павильоны и киоски никто не спешил. Поэтому с компании „Юнимед+“, которая является одним из владельцев торгового комплекса, был взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей и штраф в размере 30 тысяч», — рассказывают в пресс-службе.

Из четырех павильонов и палаток только один собственник убрал свое имущество самостоятельно. Два киоска были вывезены силами КУИиЗО Челябиска.

Четвертый объект — кафе «Карси Хоровац» — оказался капитальным строением с централизованным водоснабжением и водоотведением. Предприниматель попросил время для вывоза оборудования и мебели, после этого постройку снесут.