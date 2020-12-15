Три места отдыха в Челябинской области благоустроят благодаря участию во Всероссийском конкурсе проектов создания городской среды

В числе победителей оказались Карабаш, Троицк и Нязепетровск

Участие во Всероссийском конкурсе проектов создания городской среды позволит благоустроить на Южном Урале три места отдыха. За два года, как сообщает министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, регион трижды стал победителем.



Дополнительное финансирование на благоустройство мест отдыха выделили Карабашу, Троицку и Нязепетровску. Первый город получил средства в виде 60-и миллионов рублей в 2019 году, а уже в этом работы по проекту были завершены. В 2020-м Троицк представил проект «Парк культуры имени Томина» и получил грант на 90 миллионов рублей. Благоустройство общественного пространства начнётся в 2021-м году. Также в 2020-м, в конкурсе, который проводился до 1 июля, победил проект «Родной берег. Концепция развития и благоустройства набережной города Нязепетровска», на реализацию которого был выделен федеральный грант на 50 миллионов рублей.

«Для участия в конкурсе муниципалитетам нужно выполнить определенную работу. Необходимо провести голосование (обсуждение) среди жителей, чтобы определить общественную территорию, которую необходимо благоустроить; разработать качественную концепцию, просчитать экономический и социальный эффект от реализации этого проекта; подготовить конкурсную заявку и защитить ее на заседании комиссии»,— сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Отметим, что сейчас муниципалитеты готовят конкурсные заявки на 2021 год. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по решению Владимира Путина с 2018 года. Муниципалитеты получают субсидии из федерального бюджета. Затем средства идут на реализацию проектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Добавим, при их разработке активное участие принимают горожане.