Три медучреждения Челябинской области включили в федеральную схему развития здравоохранения

Новые центры станут драйверами развития отрасли

Правительство России утвердило обновленную схему территориального планирования в сфере здравоохранения, в которую вошли 136 медицинских учреждений по всей стране. В этот перечень попали три объекта из Челябинской области, сообщается в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

От Челябинской области в федеральный план строительства и реконструкции попали: комплекс городской больницы в Златоусте, хирургический корпус ЧДОКБ и многопрофильный медицинский центр в Магнитогорске.

Детский хирургический комплекс в Челябинске и многопрофильный медицинский центр в Магнитогорске — два крупных инфраструктурных проекта, которые будут реализованы на Южном Урале в ближайшие четыре года.

Как отмечал губернатор Алексей Текслер, новые медцентры на Южном Урале станут драйверами развития здравоохранения.

Сроки — особенно с учетом масштабов строительства — минимальные: детская хирургия будет сдана в 2027 году, центр в Магнитогорске — в 2029 году.