Трое медиков из Челябинска одержали победу на всероссийском конкурсе

На Южном Урале работают лучший онколог, лучший невролог и один из лучших диагностов страны

Минздрав России подвел итоги профессионального конкурса докторов. Три медика из Челябинской области признаны лучшими в разных номинациях конкурса. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Заведующий отделением радионуклидной диагностики ЧОКБ Михаил Дружков занял второе место в номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям».

Врач-радиотерапевт Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Екатерина Мозерова победила в номинации «Лучший онколог».

А врач-невролог Челябинской областной детской больницы Надежда Масленникова стала победителем в номинации «Лучший невролог». Доктор работает больше 40 лет и считается одним из лучших специалистов своего профиля на Южном Урале.

Также награду «За верность профессии» в этом году получил хирург Аргаяшской районной больницы Владимир Карев — его наградили в начале лета в Москве.

За первое место победители получили по 500 тысяч рублей, а за второе — по 300 тысяч. Денежный приз в номинации «За верность профессии» составляет 1 млн рублей.