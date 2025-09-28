Три храма в Челябинске украсят уникальные иконы

Их в дар передала семья Чмир

В трех челябинских храмах появятся уникальные иконы палехского письма. Их из личной коллекции передали брат и сестра Александр и Ольга Чмир, чье детство прошло в Челябинске неподалеку от Одигитриевского монастыря, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

Долгие годы большие иконы, украшенные сусальным золотом, находились в домашней коллекции семьи. Ольга и Александр после смерти своего отца решили передать святыни челябинским храмам — так они почтили память о нем.

Большую икону святого Валентина разместят в кафедральном соборе Рождества Христова. Икону великомученика Георгия Победоносца — в храме князя Александра Невского, икону Вседержителя — в Одигитриевском монастыре.

«Нельзя, чтобы такое художественное и духовное наследие оставалось лишь в домашней коллекции»,— отметил Александр Чмир.

Иконы были написаны в 2000 году мастерами палехской школы. Такие иконы отличаются сложной композицией и особой техникой создания изображения. Мелкие детали сначала рисуют на бумаге, а затем продавливают на полотне специальной иголкой. После идет роспись красками.