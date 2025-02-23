Три фуры с гуманитарным грузом отправили в зону СВО из Магнитогорска

В машинах не только необходимые вещи и техника, но и подарки для бойцов

Накануне Дня защитника Отечества из Магнитогорска в зону спецоперации отправили большую партию гуманитарного груза. В трех фурах разместили автомобили, квадроциклы, квадрокоптеры, тепловизоры, теплые вещи и многое другое, сообщили в пресс-службе Общественно-политического центра Магнитогорска.

Необходимые вещи, медикаменты и технику собирали на протяжении месяца. В сборе участвовали не только волонтеры, но и неравнодушные граждане. А члены городского Совета ветеранов подготовили для военнослужащих небольшие приятные подарки: в посылки вместе с детскими письмами и открытками они вложили шоколадки.

«Шоколадки вложили в праздничные открытки. Думаю, ребятам будет приятно»,— сказал председатель совета ветеранов Александр Макаров.

В ближайшее время фуры с гуманитаркой прибудут по адресу.

Ранее в рамках проекта «Всё для Победы!» большую партию гуманитарного груза отправили челябинские машиностроители.