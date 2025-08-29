Три фуры с фруктами и овощами развернули на границе Челябинской области

На ящиках отсутствовала маркировка

В Челябинскую область не пропустили три машины со сливами и луком из Казахстана. Причиной «разворота» послужило отсутствие маркировок продукции, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Россельхознадзора.



Две машины везли 20 тонн слив и 20 тонн лука из Жамбылской области Республики Казахстан, третья (с 20 тоннами лука) ехала из Костанайской области в Троицк. Во время досмотра продукции на приграничном пункте Бугристое сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что маркировка была только на тех ящиках, которые стояли ближе к дверям, в глубине необходимой отметки не было.



В маркировке указывается вся информация о товаре — от названия и объема до даты сбора и сроков хранения.



Ранее писали, что через Челябинскую область пытались провезти 22 тонны риса без маркировки.