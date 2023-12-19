Три четверти жителей Челябинской области оценили пользу нацпроектов

Большинство южноуральцев отметило преображение населенных пунктов за последние годы

73% жителей Челябинской области считают, что реализация национальных проектов пошла региону на пользу: города и села заметно преобразились, качество оказываемых медуслуг улучшилось, с дорогами тоже стало меньше проблем. При этом почти каждый шестой южноуралец уверен в том, что с реализацией нацпроектов ничего не изменилось. В Центре общественного мониторинга и проектов Челябинской области выяснили, кто эти люди, откуда они узнали о нацпроектах и какие из них наиболее популярны среди местных жителей.

По данным ЦОМ, среди тех, кто положительно оценил реализацию нацпроектов, большинство южноуральцев с высокими доходами. Те, кто считает, что их реализация ни к чему не привела, чаще всего живут в маленьких селах на небольшую зарплату и не имеют высшего образования.

О нацпроектах и ходе их реализации жители региона чаще всего узнавали из телевидения — 51,1%, соцсетей и блогов — 34,5% и новостных сайтов — 20,1%. Реже информацию о них получали из поисковиков, наружной рекламы, газет и журналов, мессенджеров и видеохостингов.

Что касается того, какой нацпроект наиболее важный, то тут мнения жителей региона разделились. Например, челябинцы считают приоритетным нацпроект «Экология». Жители средних городов — нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Те, кто живет в маленьких городах, назвали наиболее важными нацпроекты «Жилье и городская среда», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство» и «Производительность труда». Для жителей небольших сел в приоритете нацпроект «Безопасные и качественные дороги». В целом в тройку наиболее важных по мнению южноуральцев вошли нацпроекты «Здравоохранение», «Образование» и «Жилье и городская среда».

Участие в исследовании приняли 1600 жителей Челябинской области старше 18 лет.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в конференции «Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе» и рассказал о достижениях региона в условиях деглобализации. Также он озвучил несколько предложений по развитию нацпроектов в рамках следующего цикла.