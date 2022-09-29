По состоянию на утро 29 сентября в Челябинске отопление включили в 76% многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе городской администрации. Также тепло начали подавать почти во все школы, детсады и другие социальные учреждения.
В настоящее время в Челябинске батареи работают в 4832 домах. Накануне вечером домов с отоплением было 4339.
Тепло включили также в 173 школах (96%), 372 детских садах (99%), 154 больницах (96%), 19 интернатах (90%) и 151 другом социальном учреждении (88%).
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