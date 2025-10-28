Три четверти челябинцев считают необходимым участие бабушек в воспитании внуков

И всего 3% категорически против вмешательства старшего поколения в вопросы воспитания

Участие бабушек в воспитании внуков одобряют 77 процентов челябинцев, об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного сервисом SuperJob в канун неофициального праздника — Дня бабушек и дедушек, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, 30% челябинцев — представители экономически активного населения — однозначно убеждены в важности роли старших женщин, еще 47% — скорее согласны.

Противоположной точки зрения придерживаются 23% опрошенных: 20% говорят, что, скорее, не нужно поручать бабушкам воспитание детей, а 3% — однозначно против вмешательства старшего поколения.

Роль бабушек в воспитании 55% горожан определяют как «ненавязчивую помощь», 43% — как крайне необходимую поддержку. И только 2% опрошенных считает, что бабушкам категорически нельзя доверять внуков.

Мужчины чаще, чем женщины, выражают безусловную поддержку участию бабушек и считают, что их роль в воспитании детей огромна. Горожанки же чаще склоняются к осторожному одобрению, а также чаще поддерживают «дозированную» помощь от бабушек.

Чем старше респонденты, тем более они уверены в необходимости привлекать бабушек и склонны высоко оценивать их роль. И это объяснимо, так как многие из них уже сами нянчат внуков.

Респонденты с высшим образованием более лояльны к участию бабушек в воспитании подрастающего поколения, чем те, кто закончил средние профессиональные учебные заведения.

Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц одобряют привлечение бабушек к воспитанию внуков чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Время проведения: 20—24 октября 2025 года.