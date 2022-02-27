Три челябинских школьника стали победителями и призерами международной олимпиады по информатике

Всего дипломы получили 68 старшеклассников из разных стран

На этой неделе в университете «Иннополис» прошел финал олимпиады по информатике для учеников 7-11 классов Innopolis Open. Дипломы победителей и призеров получили 68 школьников из разных стран, в том числе три старшеклассника из Челябинска, сообщили в пресс-службе университета.

Участие в олимпиаде приняли 2364 школьника из России и 594 школьника из Украины, Белоруссии, Гонконга, Казахстана, Бангладеша, Болгарии и Вьетнама. В финале встретились те, кому удалось успешно пройти отборочный тур. Ребятам предстояло решить пять задач по программированию за пять часов. В результате самые высокие баллы завоевал 21 школьник, в том числе челябинцы Данила Клищ и Владимир Аверенков, которые учатся в физико-математическом лицее № 31, — они получили дипломы победителей. Еще один одиннадцатиклассник из Челябинка Павел Гришечкин получил диплом призера олимпиады.

«Олимпиаду мы проводим уже седьмой год, чтобы собрать на одной площадке лучших юных программистов России и других стран. Это помогает нам выявлять талантливых школьников и развивать олимпиадное движение в России и за рубежом. Приятно видеть, что с каждым годом все большее количество иностранных участников проявляют интерес к соревнованию. Победители и призеры олимпиады получат возможность пройти конкурсный отбор на поступление в университет „Иннополис“ по упрощенной схеме, а их стипендии на первый семестр составят от 20 до 30 тысяч рублей в месяц»,— рассказал директор центра поддержки студентов и выпускников университета «Иннополис» Евгений Серочудинов.

Кроме того, победители и призеры олимпиады получают льготы при поступлении и в другие российские вузы.

Напомним, в декабре 2021 года Данил Клищ завоевал золотую медаль на 9-й международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics. Владимир Аверенков тогда получил серебро олимпиады.

