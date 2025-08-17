Три богатыря появились на свет в один день в роддоме ОКБ № 2 в Челябинске

Крупные малыши требуют к себе особого внимания

В роддоме Челябинской областной клинической больницы № 2 в один день на свет появились сразу три крупных малыша. Вес богатырей — 5200, 4700 и 4400 граммов. В медучреждении объяснили, что это ни хорошо, ни плохо, а также назвали несколько причин, почему дети рождаются крупными.

«Все зависит от генетики, особенности обмена веществ. Питание мамы во время беременности тоже играет роль. И даже срок родов — переношенные малыши часто весят больше»,— уточнили в роддоме.

Медики успокоили: крупный вес — не повод для беспокойства. Но таким малышам врачи уделяют особое внимание как до родов, так и после.

«Главное, чтобы ребенок был здоров»,— отмечают в роддоме.

Эти крепыши и их мамы чувствуют себя прекрасно.

В роддоме ЧОКБ № 2 богатыри появляются на свет нередко. Так, в мае этого года там родился малыш весом более 5 килограммов. А в 2023-м — крепыш весом 5 килограммов 30 граммов.