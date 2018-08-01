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/ Первые роды 44-летней челябинки принесли семье сразу трех «богатырей»

Первые роды 44-летней челябинки принесли семье сразу трех «богатырей»

Такого киндер-сюрприза не ожидали даже их родственники.
сегодня в 15:58
  |  Общество

Челябинка Светлана Немерчук в первый день лета стала мамой сразу трех малышей. До этого момента у 44-летней женщины и ее мужа не было детей. Как говорит сама Светлана, супруги жили для себя, но став старше решили, что настало время заботиться о ком-то еще. Так в 44 года женщина решилась на первые роды.

Забеременела Светлана не без помощи эко. Супруги были готовы к рождению двойни, что не редкий случай при экстракорпоральном оплодотворении, но «трех богатырей», как между собой называют детей, не ждали.

Планировали, вообще-то, одного. Но судьба распорядилась так, что родились три. Беременность проходила очень хорошо. Но дети родились на два месяца раньше срока, делали кесарево сечение. Малыши появились на свет 1 июня, но еще многие родственники не знают. Мы до последнего скрывали и не говорили, чтобы не сглазить. И сейчас для всех будет огромный сюрприз, что у нас такое пополнение. — рассказала сайту «Первый областной» Светлана Немерчук.

Пока женщина не знает, как справляться с такой большой семьей. Сейчас Светлана дома с двумя малышами, третий еще в больнице. Ему предстоит операция по удалению грыжи. После восстановления братья воссоединятся. Старшего зовут Алексей, в честь врача, спасшего его жизнь. Среднего — Тимофей, в честь дедушки многодетной мамы. Имя третьему мальчику выбрали созвучное — Матвей.

Как признается многодетная мама, главной проблемой сейчас является отсутствие места для большой семьи. Из роддома женщина с сыновьями приехала в двухкомнатную квартиру. Когда дети подрастут, нехватка пространства станет очень ощутима. Исправить это может помочь государство.

В Челябинской области действует закон, по которому семьи при рождении одновременно 3 и более детей могут получить жилье. Нужно обратиться в министерство имущества и природных ресурсов, предоставить пакет документов, которые будут рассмотрены. Мы делаем запрос, есть ли иное недвижимое имущество у семьи. От ипотеки ничего не зависит, смотрится по квадратным метрам. Норма предоставления — 9 квадратных метров на человека. — пояснила сайту «Первый областной» заместитель начальника управления имущественных отношений министерства имущества и природных ресурсов региона Оксана Быкова.

Предоставленная многодетной семье квартира будет в собственности государства, но в будущем ее смогут приватизировать.

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