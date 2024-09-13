Три автомобиля, конфискованные у южноуральских нетрезвых водителей, передали на СВО

Автомобилисты-нарушители были лишены водительских прав

Три автомобиля, конфискованные у нетрезвых водителей в Магнитогорске, были переданы военнослужащим. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Южного Урала.

Двое магнитогорцев лишились хэтчбеков Kia Ceed, еще один остался без Volvo XC70. Истории расставания со своими машинами у всех автовладельцев одинаковы, рассказывают в ведомстве.

«Сначала — административная ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения с назначением штрафа 30 тысяч рублей и лишением прав на 1,5 года, затем — повторное задержание нарушителей за рулем в нетрезвом виде с возбуждением уголовных дел и конфискацией»,— говорится в сообщении.

Магнитогорцам также назначили обязательные работы на срок от 200 до 240 часов, лишили прав на 2—2,5 года. Изъятые у них транспортные средства переданы военнослужащим в зону спецоперации.

Автор: Ксения Рындина