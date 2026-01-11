Три авиарейса задерживаются из Санкт-Петербурга в Челябинск 11 января

Расписание в Пулково сбилось из-за непогоды

Сегодня, 11 января, в челябинском аэропорту Курчатов задерживается прибытие трех рейсов из Санкт-Петербурга. Столько же не могут вылететь из Челябинска в северную столицу, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс ДР 549 Санкт-Петербург — Челябинск прибудет в 10:40 вместо 04:40. Рейсы N4 2241/N4 2242 Санкт-Петербург — Челябинск — Санкт-Петербург задерживаются на пять часов. Парные рейсы 5Н 527/5Н 528 из северной столицы в Челябинск и обратно задерживаются на три часа.

Рейс ДР 1550 Челябинск — Санкт-Петербург вылетит в 11:10 вместо 06:40.

Расписание сбилось из-за бушевавшей накануне, 10 января, непогоды в северной столице России.