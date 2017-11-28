/ Разворотивший торговый павильон в Магнитогорске водитель был трезв

Автоинспекторы возбудили административное дело.

В ГИБДД Магнитогорска рассказали о виновнике аварии, которая произошла ночью 28 ноября возле торгового комплекса «Радуга вкуса». Водитель «Нексии» въехал в торговый павильон. С места ДТП 40-летнего мужчину забрала карета скорой помощи. Пострадавшего автомобилиста доставили в травмпункт для обследования.

У водителя было диагностировано сотрясение головного мозга, множественные ушибы тела. Состояние опьянения не установлено. В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» КоАП РФ и назначено административное расследование для установления всех обстоятельств ДТП. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Магнитогорска.

Также инспекторы пояснили, что мужчина раньше не привлекался к ответственности как водитель. Однако в течение года против него возбуждали административное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения пешеходом».

Напомним, ночью 28 ноября в Магнитогорске «Дэу Нексия» въехала в строящийся торговый павильон. Водителя вытащили из машины до приезда «скорой». Очевидцы назвали его неадекватным и предположили, что мужчина находился под действием каких-то веществ. Эта информация не подтвердилась.