Тревожная кнопка против молотка: почему охранник не разнял драку в челябинском ОЦ № 5

Рассказываем, как работает защита городских школ

Событием уходящего дня стала драка подростков в образовательном центре № 5 — в самой большой челябинской школе. Причины этого инцидента уже разбирают полиция и Следственный комитет. А мы в который раз задаемся вопросом о безопасности. Можно ли в современных условиях закрыть преступникам доступ в школы и защитить детей от опасных выходок хулиганов? В начале этого учебного года мы спрашивали об этом чиновников и представителей охранных организаций.

Сегодня у каждой школы есть собственный паспорт безопасности с рекомендациями МЧС, Росгвардии и ФСБ. Если учебное заведение не выполняет какой-то из пунктов, то 1 сентября его просто не открывают. Но претензий к школам по паспорту безопасности, как правило, не бывает.

«В широком смысле безопасность охватывает целый спектр направлений. Антитеррористическая безопасность — одно из них. Она предполагает пропускной режим в школе, охрану зданий, наличие видеонаблюдения, тревожной кнопки, сигнализации, оповещения, определенного уровня освещенности и надежного ограждения по периметру школы»,

— рассказывает ИА «Первое областное» пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

Каждый год школы вкладывают в безопасность все больше и больше средств: из бюджета области, муниципалитетов, а также деньги родителей. С технической точки зрения школы уже похожи на крепость. Но многое решает человеческий фактор, а именно охранник на вахте.

Вот и сегодня на видеозаписи инцидента в ОЦ № 5 больше всего удивила реакция школьной охраны. На входе дежурили два человека — это женщина-администратор и мужчина-охранник. Оба немолодые.

В холл школы подростки ворвались без особых проблем: вертушки на вахте их не остановили. Парни прыгали поверх них, распугивая детей, которые в тот момент находились на первом этаже здания. Если бы убегавшие парни не бросились назад к дверям (а большая часть побоища прошла в тамбуре между входными дверями), то кровавая драка могла продолжиться прямо в холле, а среди пострадавших могли оказаться другие дети.

Администратор отреагировала на драку вполне ожидаемо. Судя по записи, женщина принялась стыдить хулиганов и, наверное, призывала закончить драку. Но с безопасного расстояния. Из-за вертушки администратор так и не вышла. Впрочем, любая женщина на ее месте, наверное, поступила бы также.

А вот охранник, вероятно, хотел если и не разнять, то хотя бы выгнать подростков на улицу. Мужчина пошел за ними, но, дойдя до дверей, не рискнул переступить порог и оказаться на поле побоища. В каком-то смысле он сделал разумный выбор: школьников в тамбуре не было, а лезть на рожон было небезопасно.

По словам экспертов, которые работают в охранных фирмах, сегодня школы Челябинска охраняют люди, которые умеют нажимать тревожную кнопку, вести видеонаблюдение, открывать ворота... Но к встрече с вооруженным преступником не готовы.

«В школах, как и в других местах массового пребывания граждан, например, в торговых центрах и магазинах, работают охранники четвертого разряда. Оружие им не положено. Максимум, что можно иметь, — наручники и резиновую дубинку. Если в школу ворвался вооруженный преступник, защитить себя и детей шансов мало»,

— рассказал сотрудник охранного предприятия «Навигатор» Александр.

Да и стать охранником в наши дни проще простого. Например, челябинская компания «Варяг. Технологии безопасности» предлагает пройти двухнедельные курсы охранников за 2,5 тыс. рублей. В программе — изучение технических средств, медицинская помощь пострадавшим при травмах, приемы психологического воздействия... И ни слова про чрезвычайные ситуации. Отбора по моральным качествам тоже нет. Главное, чтобы человек прошел медкомиссию и не имел непогашенную судимость.

Получается, что единственным действенным методом защиты школы сейчас остается тревожная кнопка. По ее сигналу в учебное заведение за считанные минуты должна приехать вооруженная группа вневедомственной охраны.

«Если мы получаем сигнал из школы, туда сразу же выезжает ближайшая группа задержания. На месте наша машина будет не позже чем через семь минут. Но, как правило, успеваем за пять», — говорит пресс-секретарь Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Другой вопрос, что многие инциденты, как этот, завершаются до приезда силовиков. А роль охранников в том, чтобы не пропустить нападающих дальше — за пределы вертушки. С натяжкой можно сказать, что с этой задачей в ОЦ № 5 сегодня на «троечку», но все же справились.

Глава региона попросил правоохранительные органы детально разобраться в ситуации, а Минобру области и мэрии города — проверить действия должностных лиц и охраны школы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве.