Третья декада января началась с опасной погоды в Челябинской области

На Южный Урал вернулись крепкие морозы

Оранжевый уровень погодной опасности действует в Челябинской области из-за морозов. Это четвертая из пяти степеней интенсивности опасных явлений, говорится на сайте Гидрометеоцентра России.

«До 20 часов 24 января в Челябинской области действует предупреждение об очень низкой температуре воздуха. Введен предпоследний уровень погодной опасности»,— сообщили синоптики.

Отмечается, что до конца недели температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Местами синоптики обещают мороз до −37 градусов и даже ниже.

Аномально холодную погоду принес антициклон из Сибири.

Спасатели рекомендуют ограничить пребывание на улице в мороз, надевать несколько слоев одежды и обязательно защищать руки, шею и лицо. Дальние поездки на личном авто лучше отложить.