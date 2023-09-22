Третий телемарафон ОТВ «Все для Победы!» собрал почти 1,5 млн рублей

Деньги пойдут на поддержку участников СВО

По итогам телемарафона «Все для Победы!», который 21 сентября провели телеканал ОТВ и Народный фронт, был собран 1 млн 427 тыс. рублей, сообщили сегодня в ОНФ. На эти деньги общественники планируют закупить для военных в зоне СВО приборы ночного видения, тепловизоры, рации и дизельные генераторы.

«В конце месяца направим машину с гуманитарной помощью нашим бойцам на передовую», — уточнили в Народном фронте.

В прямом эфире программы «Наше утро» приняли участие челябинские военнослужащие с позывными «Ангел» и «Турист». Они рассказали, как стали участниками спецоперации, какая сейчас обстановка на передовой и в чем нуждаются их сослуживцы.

Напомним, что телемарафон «Все для Победы!» проходил уже в третий раз. Прошлый прямой эфир состоялся 22 августа, тогда было собрано почти 1,5 миллиона рублей. В ходе первого марафона, длившегося в феврале 2023 года на протяжении десяти дней, южноуральцы собрали более 14 миллионов рублей.