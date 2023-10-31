Третий лишний: привычка отвлекаться на смартфон снижает качество общения

К такому выводу пришли ученые

Присутствие в разговоре двух людей смартфона, на который постоянно отвлекается один из собеседников, значительно снижает качество взаимодействия и близость людей в общении. К такому выводу пришли психологи Тюменского государственного университета после проведения соответствующего исследования с участием студентов, передает издание «Тюменская область сегодня».

Фаббингу — именно так называется привычка все время отвлекаться на телефон во время разговора — подвержены как мужчины, так и женщины. Однако представители сильного пола чаще страдают фаббингом, нежели женщины, поэтому сами они особо не обращают внимания, если их партнер тоже постоянно заглядывает в телефон. Но если они заметили это у своего собеседника, то сразу же начинают нервничать.

Женщины, напротив, чаще замечают использование телефона во время разговора, что говорит об их заинтересованности во взаимодействии. Однако фаббинг редко выводит их из себя.

В целом, по словам психологов, фаббинг негативно сказывается на взаимоотношениях людей и в конечном счете может привести к разрыву отношений.

Так что, если вы дорожите чьим-то общением, лучше уберите гаджет куда подальше.