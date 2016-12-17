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Смотрите на 1obl.tv третий день Чемпионата России по фигурному катанию

Смотрите на 1obl.tv третий день Чемпионата России по фигурному катанию
Чемпионат , фигурное катание , трансляция , пары , произвольная программа
24.12.2016 11:50:38

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

На лед выйдут фигуристки и пары с произвольной программой.

Соревнования по фигурному катанию в ледовой арене «Трактор» продолжаются. Сегодня челябинский лед покорят женщины с произвольной программой, а перед ними выступят пары. Этот день соревнований является предпоследним для участников чемпионата.

В Челябинске продолжается Чемпионат России по фигурному катанию. Третий день подряд лучшие фигуристы страны демонстрируют мастерство. Сегодня на лед выйдут пары с произвольной программой, их выступление начнется в 15:00. А через несколько часов зрители увидят произвольную программу фигуристок. Их выступление завершит предпоследний день соревнований.

24 декабря 2016 года (суббота)

15:00—17:15 — Пары, произвольная программа
17:30—20:30 — Женщины, произвольная программа

Прямая трансляция соревнований доступна на сайте «Первый областной» в разделе «Онлайн-ТВ».

Фото: vk.com (Чемпионат России по фигурному катанию 2017)

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