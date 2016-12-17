Смотрите на 1obl.tv третий день Чемпионата России по фигурному катанию

На лед выйдут фигуристки и пары с произвольной программой.
Соревнования по фигурному катанию в ледовой арене «Трактор» продолжаются. Сегодня челябинский лед покорят женщины с произвольной программой, а перед ними выступят пары. Этот день соревнований является предпоследним для участников чемпионата.
В Челябинске продолжается Чемпионат России по фигурному катанию. Третий день подряд лучшие фигуристы страны демонстрируют мастерство. Сегодня на лед выйдут пары с произвольной программой, их выступление начнется в 15:00. А через несколько часов зрители увидят произвольную программу фигуристок. Их выступление завершит предпоследний день соревнований.
24 декабря 2016 года (суббота)
Прямая трансляция соревнований доступна на сайте «Первый областной» в разделе
Фото: vk.com (Чемпионат России по фигурному катанию 2017)