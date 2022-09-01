Третьеклассники в челябинской школе отказались от букетов учителям 1 сентября

Сэкономленные деньги родители отдали в приют для трехлапой рыси Марыси

В челябинской школе № 75 третьеклассники отказались от букетов для учителей на первое сентября. Вместо этого родители собрали сэкономленные на гладиолусах и розах деньги и отдали их в приют для трехлапой рыси Марыси. Родители школьников купили миску для еды, шину-кольцо, игрушку-пищалку, натуральную кость, копыто и более 30 килограммов куриных субпродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



Идея не дарить цветы преподавателям принадлежала классной руководительнице третьего «Д» класса Розе Засухиной. Вместо покупки букетов она предложила родителям сделать вместе с учениками какое-нибудь хорошее дело. Поддержала инициативу и директор школы. Собрать удалось восемь тысяч рублей.

После праздничной линейки ребята лично передали купленные еду и игрушки руководителю Фонда «Спаси меня» Карену Даллакяну. Он провел для школьников открытый урок и подробно рассказал о питомцах приюта.

Рысь Марыся попала в приют диких животных «Спаси меня» в 2017 году. В поисках пропитания голодный зверь забежал во двор частного дома в Еткульском районе. Хозяева попытались застрелить хищника. Искалеченное животное забрали зоозащитники, но рыси пришлось ампутировать заднюю лапу.