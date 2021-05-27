Треть южноуральских безработных получают максимальное пособие по безработице

Изменились условия выплат

В 2021 году жители Челябинской области, потерявшие работу, смогут получать пособие по безработице в максимальном размере, установленном в прошлом году. Об этом сообщили в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

Признанные безработными с 1 января текущего года по новым поправкам имеют право на максимальные пособия после ликвидации предприятия или сокращения штата. В первые три месяца им выплачивается не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы. До поправок это было невозможно.

Теперь же для таких граждан срок выплаты пособий перенесен. Максимальный размер пособия им будет начисляться с 4-го по 6-й месяц безработицы, а затем — 60% заработка. Также максимальное пособие могут получить призванные на военные сборы. После возвращения со сборов они продолжат получать пособие по безработице в максимальном размере.

«Обновленные правила также защитили права беременных женщин, которые остались без работы. Если период первых трех месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, то пособие по безработице будет перенесено на более поздний срок», —пояснили в ведомстве.

Размер максимального пособия по безработице в первые три месяца составляет почти 14 тысяч рублей и 5,7 тысячи рублей в течение следующих трех месяцев.

Минимальный размер пособия по безработице — 1,7 тысячи рублей.

Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице гражданам ежегодно определяются правительством РФ.

«Социальные выплаты стали реальной поддержкой для людей, потерявших заработок. Благодаря помощи государства граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогли сохранить уровень общего дохода в семье. В некоторых случаях размер государственных выплат гражданам после потери работы превысил размер зарплаты с предыдущего места работы. Сохранение размера выплат положительно сказывается на поддержке семей и росте доходов», — прокомментировали в ГУ по труду и занятости населения Челябинской области.

Управление напоминает, что пособие по безработице — это временная мера поддержки для граждан, потерявших работу, но активно ее ищущих.