Треть российских семей с детьми отправится летом в путешествие по России

Как защитить детей во время активного отдыха

Каждая третья российская семья с детьми (31,4%) планирует во время школьных летних каникул путешествовать по России, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование.

24,3% респондентов планируют посетить Москву и Московскую область, 18,7% — Сочи и Краснодарский край, 16,5% — Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 7,3% — Крым.

18% семей отправят детей на дачу, а 19,5% — останутся в родном городе.

В семейную поездку на море собираются 10,7% респондентов, отправить детей в летний лагерь планируют 5,1% респондентов, а 4,9% будут всей семьей ходить в походы.

Половина опрошенных родителей (50,8%) рассказали, что летом во время прогулок, развлечений и занятий спортом их дети получали травмы. При этом 5,1% отметили, что летом травмы случаются значительно чаще из-за повышенной активности их детей. В то же время 42,2% родителей страхуют своих детей от несчастных случаев: по их словам, страховка позволяет им чувствовать себя спокойнее.

СберСтрахование предлагает клиентам продукт «Защита от травм». Программа позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая и предусматривает выплаты до 1 млн рублей. По одному договору можно застраховать до 6 человек. Оформить полис можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования.

«Активный отдых на природе чреват травмами, поэтому врачи называют лето одним из самых сложных периодов. Особенно часто страдают дети — летом количество обращений в больницу с различными повреждениями увеличивается в два раза. Сейчас многие родители планируют отправить детей отдыхать в лагерь, где требуется обязательная страховка. С начала года около 1,5 тысячи южноуральцев уже приобрели в Сбербанке страховые полисы „Защита от травм“, причем чаще всего наши клиенты страхуют своих детей»,

— говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

В опросе приняли участие 1503 человека в возрасте 18—45 лет со всей России, из них 55% мужчин, 45% женщин.