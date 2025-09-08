Треть федеральных льготников на Южном Урале получает лекарства вместо компенсации

Это более выгодно, так как стоимость медикаментов может превышать выплату

До 1 октября федеральные льготники могут вернуть себе право получать лекарства вместо денежной выплаты в 2026 году, сообщает Минздрав региона.

«Сохранение социального пакета в натуральном виде является более выгодным решением для людей, которым нужна постоянная медикаментозная терапия. Денежный эквивалент льгот нередко оказывается недостаточным для покрытия высокой стоимости лекарств при хронических и тяжелых заболеваниях, включая сахарный диабет, бронхиальную астму, онкологию и сердечно-сосудистые патологии. Обладатель социального пакета гарантированно получает все необходимые препараты, покрывающие нужды как по основному, так и по всем сопутствующим заболеваниям», — напоминает заместитель министра здравоохранения Челябинской области Ирина Гладкова.

Чтобы отказаться от денежной компенсации, нужно до 1 октября подать заявку через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Соцфонда по месту жительства.

В Челябинской области 33,7% льготных категорий граждан получают набор социальных услуг. Льготные лекарства по региону выдают 108 аптек. С начала этого года в регионе выписано более 732 тысяч льготных рецептов на сумму свыше двух миллиардов рублей.