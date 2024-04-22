Треть челябинцев столкнулись с абьюзом на работе

Речь идет о злоупотреблении властью со стороны руководства

Жители Челябинска сталкивались со злоупотреблением властью со стороны руководства на работе. В этом признались 39% горожан. По их словам, речь идет о нарушении Трудового кодекса, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы Superjob.



Горожане говорят о невыплате или задержке заработной платы, нагрузке чужими обязанностями, принуждении работать сверхурочно. Горожане также относят к абьюзу самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон при общении с сотрудниками.

«Причем чаще всего на неподобающее поведение руководства жалуются респонденты до 34 лет (45%), они не готовы мириться с любым проявлением неуставных отношений», — отметили в пресс-службе.

Это связано с тем, что современная молодежь, по мнению психологов, заботится о своем психологическом комфорте.