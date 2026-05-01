Треть челябинцев планирует жарить шашлыки на майских праздниках

Традиционно за такой вид отдыха больше выступают мужчины

Каждый третий житель Челябинска планирует выезд на шашлыки в эти майские праздники. Самостоятельно жарить мясо собираются 27% опрошенных. Еще 3% идут в гости на шашлыки к родственникам или друзьям, сообщают аналитики SuperJob.

Еще 3% челябинцев совместят оба варианта: и сами приготовят мясо на мангале, и сходят в гости. При этом 43% участников опроса не имеют таких планов на праздники.

Мужчины проявляют большую активность в этом вопросе: 43% представителей сильного пола намерены жарить шашлыки. Среди женщин на шашлыки хотят лишь 23%.

Молодежь до 35 лет реже всего отказывается от шашлыков. А вот лично стоять у мангала чаще готовы люди старше 45 лет. Челябинцы с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей активнее остальных делятся планами на шашлыки. Они чаще тех, кто зарабатывает меньше, и сами устраивают выезды, и принимают приглашения в гости. Самую высокую шашлычную активность в майские праздники демонстрируют семьи с детьми.

Что касается мясных предпочтений, то челябинцы любят разнообразие. Большинство горожан (42%) выберут шашлык из свинины. На втором месте с 21% оказалось ассорти из разных видов мяса. Замыкает тройку лидеров курица — ее предпочтут 14% опрошенных.