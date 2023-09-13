Треть челябинцев не смогла назвать символ своего города

Лидер среди предложенных вариантов — верблюд

Сегодня, 13 сентября, Челябинск отмечает официальный день рождения — ему исполнилось 287 лет. К этой дате социологи РАНХиГС приурочили социологическое исследование, где попросили респондентов назвать символ Челябинска. Каждый пятый опрошенный считает таковым изображенного на гербе города верблюда, однако чаще всего (в 31% случаев) челябинцы затруднялись с ответом на вопрос.

Помимо верблюда жители города часто предлагали в качестве символа физика-ядерщика Игоря Курчатова и танк. Оба варианта набрали примерно по 8% голосов опрошенных. Далее по убыванию идут Челябинский тракторный завод, памятник «Сказ об Урале» и Кировка.

Среди предложенных челябинцами вариантов также фигурируют бывший губернатор Петр Сумин, обобщенный образ завода, абстрактный «рабочий человек» и метеорит.

Напомним, что День города в Челябинске отмечали в субботу, 9 сентября. По данным полиции, праздничные мероприятия посетили более 40 тысяч человек. Гулянья были немного омрачены дождем. Но он не помешал ни выступлениям артистов, ни фейерверку.