Треть челябинцев хотели стать в детстве учителями, врачами и космонавтами

В списке самых экзотических профессий мечты — клоун, президент и бухгалтер

Социологи спросили у жителей Челябинска, кем они мечтали стать в детстве. Более 12% ответили, что хотели работать учителями в школе. Почти столько же грезили о профессии врача. Еще 8,5% опрошенных сказали, что мечтали стать космонавтами. В список самых популярных профессий детства также вошли актер/актриса, водитель, спортсмен, летчик, певец/певица, военный, пожарный и полицейский. Результатами опроса поделился челябинский филиал РАНХиГС.

Авторы исследования отметили, что учителями и врачами чаще всего собирались стать в детстве женщины, а также респонденты старше 60 лет. У молодежи немного другие предпочтения. Например, горожане от 18 до 24 лет чаще, чем в среднем по выборке, называли работой детской мечты профессии пожарного, дизайнера и переводчика.

В пределах 1—1,5% набрали варианты ответов «юрист», «строитель», «продавец», «музыкант», «инженер», «балерина» и «стюардесса». Менее 1% хотели стать поваром, банкиром, программистом, клоуном, бизнесменом, президентом, моделью, археологом, геологом, машинистом поезда, киномехаником, министром, библиотекарем, психологом, зоологом, ученым, режиссером, массажистом и бухгалтером.

Значительная часть опрошенных (более 14%) не смогла ответить на вопрос социологов. В большинстве своем это представители старшего поколения.

Смогли ли челябинцы воплотить детскую мечту, социологи не спросили.