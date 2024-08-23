Тренировки по эвакуации пройдут в школах Челябинской области в сентябре

Также на старте нового учебного года для учащихся пройдут уроки безопасности

Уроки безопасности и тренировки по эвакуации пройдут в южноуральских школах в первый месяц нового учебного года. Такое поручение дал вице-губернатор Алексей Фартыгин в ходе заседания рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Одним из основных вопросов повестки стала подготовка образовательных учреждений к новому учебному году и безопасность участников торжественных линеек в День знаний, а также актуализация знаний о реагировании на происшествия.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести тренировки в летних оздоровительных лагерях. Эту практику нужно повторить в учебных заведениях в школьный период», — отметил Алексей Фартыгин.

Так, с 1 по 30 сентября будут организованы уроки безопасности для детей, а также практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения различных происшествий.