Тренер по карате из Магнитогорска совершил 13 поездок в зону СВО

Виктор Нечкин предпочитает доставлять бойцам гуманитарные грузы в одиночку

Председатель Челябинской региональной ФСОО «Союз киокушин» Виктор Нечкин в последний год главным своим делом считает не тренировки, а поездки в зону СВО с гуманитарным грузом. Журналист газеты «Магнитогорский рабочий» Ирина Чурилина расспросила Виктора Сергеевича, что заставляет его раз за разом отправляться в долгий и опасный путь, да еще чаще всего — в одиночку.



На последний вопрос Нечкин отвечает коротко: одному проще, отвечаешь только сам за себя. Но признается, что несколько раз ему составляли компанию друзья Дмитрий и Александр — когда требовалось перегонять машины для передачи военным на передовой. В основном на фронт отправляли УАЗы, однажды была «Нива», еще — полноприводный микроавтобус «Баргузин». Средства на автомобили и «гуманитарку» собирают волонтеры магнитогорской организации «Все для победы!».

«В основном везу „гуманитарку“, технику, квадрокоптеры очень нужны. Это все девчонки „Все для победы!“ собирают, они — большие молодцы. После основной работы коробки пакуют, сортируют, заказывают все необходимое. „Швеи Магнитки“ тоже помогают — шьют маскировочные сетки. В основном мы сами закупаем хорошее снаряжение, берем качественные костюмы „Комбаты“, „Скорпионы“. Они недешевые, но крепкие. Экипировка, одежда, перчатки, шапки, ботинки, бушлаты — везем все. Вот сейчас закупили очень мощную партию, я отвозил, передавал ребятам», — рассказывает Виктор Нечкин.

Большая часть получателей грузов от магнитогорцев работают (читай — воюют) на Сватово-Кременном направлении. Виктор Сергеевич вспоминает: приехал с посылками в одно подразделение, через его бойцов начал находить другие части. Потом познакомился с офицерами, специально ездил общаться с командирами. Сейчас в числе подопечных магнитогорских общественников — саперный, танковый, минометный полки, зенитно-ракетная батарея, разведчики.

«В мыслях одно: доехать, отдать посылки. А потом уже домой неохота возвращаться. Стараешься чем-то там помочь. Быстро уехал — не узнал информацию, что нужно. Поэтому более-менее досконально начинаешь общаться, узнавать: в чем нуждаетесь, что лучше взять, что не очень нужно. Потом начинаешь уже сам разбираться в ситуации. Сейчас они только начинают говорить, а я уже все сам понимаю», — объясняет Нечкин.

Об обстоятельствах поездок Виктор Сергеевич рассказывает неохотно. Подробнее — о том, как живут на передовой солдаты.

«Когда приезжаю, вижу по глазам, как им тяжело, они устают, измотаны. Но я ни разу ни от кого не слышал разговоров, что они там из-за денег. Все честно выполняют свой долг. Баламутов я там не встречал. Они настолько заряжены патриотизмом, общим чувством! Конечно, хотят, чтобы все закончилось, охота быстрее вернуться домой. Но в то же время говорят, что будут до последнего стоять за всех пацанов, которые там полегли. Сами ничего не просят, говорят: „Вроде все есть“. Сам уже смотришь — ботинки или одежда немного потерлись, понимаешь, что нужно привезти. Конечно, армия снабжает. Но пусть будет про запас, лишнего не бывает», — рассказывает он.

Нечкин подтверждает: со снабжением продуктами на передовой все нормально. Но вот «вкусняшкам» к чаю — печенью, сахару, меду — солдаты всегда очень рады. И бросать их волонтер-каратист не намерен — вскоре снова собирается в дорогу.

«Там ребята ждут! Больше ничего говорить не надо. Это нельзя оценить. У тебя есть время, ты собрался и уехал туда. Помог, всем все передал, все дошло. А уже когда с „ленточки“ выехал, такое легкое чувство охватывает, что выполнил свою задачу, все сделал. Я считаю, нельзя пацанов бросать. Они там ждут нас», — резюмирует Виктор Нечкин.