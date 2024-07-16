Тренд на спецэффекты. Как поменялись пищевые предпочтения челябинцев за 10 лет

В День вкусной еды мы встретились с рестораторами

Сегодня, 16 июля, отмечается неофициальный праздник — День вкусной еды. Наслаждение едой — одно из самых распространенных сегодня удовольствий, поэтому неудивительно, что кулинарное искусство активно развивается. Людям уже недостаточно просто вкусного блюда, шеф-повара ресторанов вводят разные новшества, разрабатывают оригинальную подачу, чтобы порадовать и удивить своих гостей.



По словам специалистов высокой кухни, за последние десять лет вкусовые предпочтения у челябинцев поменялись. Это и понятно, ведь теперь в городе есть не только фастфуд и пиццерии, но и большое количество ресторанов. Плюс в каждом регионе создается своя кулинарная культура — появляется много интересных и разнообразных заведений, большое количество ресторанов с определенными направлениями: русской, азиатской, грузинской, европейской кухнями и другими.

Меняется и культура приема еды. Теперь мы приходим в ресторан не только за блюдом. Интересны и его подача, и оформление, одним словом — эстетика.

«Должна быть эстетика не только в подаче, но и во вкусах. Сейчас идет тренд на спецэффекты. Гости на какой-то момент ждут „вау-эффекта“», — рассказывает управляющая рестораном «Асаби» Анна Пономарева.

Это может быть и пылающий десерт, блюда с жидким азотом, мороженое из васаби или икры, окрошка с замороженным квасом.

«Сейчас нужно чем-то удивлять, отличаться интересной подачей. Просто вкусно приготовить — этого мало», — рассказывает шеф-повар ресторана Александр Медведев.

Сам он отдает предпочтение паназиатской кухне.

«Это интересно, ярко. Море вкусов. Нравится, что здесь часто идет сочетание несочетаемого. Запросто соединяются фрукты с острыми перцами, рыбой», — отмечает он.

По словам Анны Пономаревой, чтобы быть все время на плаву, нужно постоянно развиваться, следить за трендами, двигаться.

«У нас, например, открытый суши-бар. Гости любят смотреть, как повара готовят, особенно детям интересно», — рассказывает Анна.

Поэтому есть мода на гастроместа, где можно не только поесть, но и понаблюдать за процессом приготовления блюда, а иногда даже поучаствовать в процессе.