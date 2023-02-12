Сегодня, 12 февраля, отмечается Трехсвятие. Праздник назвали так потому, что в этот день православные христиане вспоминают сразу трех святых — Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. На Руси наши предки также называли его «днем трех святителей-непрядильщиков». Подробнее о традициях, запретах и приметах праздника — в материале ИА «Первое областное».
Традиции праздника
Наши предки считали, что на Трехсвятие в лесах начинаются звериные свадьбы: идут бои между самцами, а затем образуются пары. Они считали этот период опасным и обходили лес стороной. При этом на праздник было принято подавать на стол блюда из дикого зверя или дичи.
Кроме того, на Руси в это день было принято прибираться. Наши предки верили, что уборка привлечет в дом благополучие.
А еще на Трехсвятие девушки вешали на ветках деревьев разноцветные ленты и произносили имя суженого, считая, что таким образом смогут приманить любовь.
Запреты
В этот день запрещено прясть пряжу, отсюда и народное название праздника — «день святителей-непрядильщиков». Также не следует ссориться, сквернословить, таить на кого-то зло. Кроме того, в этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся, стирать старые вещи, начинать дальнюю дорогу и надевать красную одежду.
Приметы
На Трехсвятие прилетели грачи — будет неурожайный год.
Солнце село в облака — к метелям.
Иней на деревьях — к потеплению.
Красная луна — ожидается сильный ветер.