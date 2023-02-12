Трехсвятие отмечают православные 12 февраля

В этот день принято прибираться в доме и подавать на стол блюда из диких зверей

Сегодня, 12 февраля, отмечается Трехсвятие. Праздник назвали так потому, что в этот день православные христиане вспоминают сразу трех святых — Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. На Руси наши предки также называли его «днем трех святителей-непрядильщиков». Подробнее о традициях, запретах и приметах праздника — в материале ИА «Первое областное».

Традиции праздника

Наши предки считали, что на Трехсвятие в лесах начинаются звериные свадьбы: идут бои между самцами, а затем образуются пары. Они считали этот период опасным и обходили лес стороной. При этом на праздник было принято подавать на стол блюда из дикого зверя или дичи.

Кроме того, на Руси в это день было принято прибираться. Наши предки верили, что уборка привлечет в дом благополучие.

А еще на Трехсвятие девушки вешали на ветках деревьев разноцветные ленты и произносили имя суженого, считая, что таким образом смогут приманить любовь.

Запреты

В этот день запрещено прясть пряжу, отсюда и народное название праздника — «день святителей-непрядильщиков». Также не следует ссориться, сквернословить, таить на кого-то зло. Кроме того, в этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся, стирать старые вещи, начинать дальнюю дорогу и надевать красную одежду.

Приметы

На Трехсвятие прилетели грачи — будет неурожайный год.

Солнце село в облака — к метелям.

Иней на деревьях — к потеплению.

Красная луна — ожидается сильный ветер.