Трехсекционный трамвай вышел на обкатку в Челябинске

До конца 2025 года в город поставят пять таких вагонов

В Челябинске вышел на обкатку новый трехсекционный трамвай. После того, как он успешно пройдет все испытания, его пустят на самые загруженные маршруты, сообщили в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

Вагон, изготовленный для метротрама, имеет 8 дверей — по четыре с каждой стороны, шесть валидаторов, 66 мест для сидения и два места для маломобильных пассажиров. Всего вагон длиной 28 метров вмещает 200 человек. Пассажиры смогут свободно перемещаться по вагонам благодаря мягкой сцепке.

До конца года Усть-Катавский вагоностроительный завод поставит в Челябинск еще четыре таких вагона. Все они пройдут доукомплектацию, приемку и обкатку, после чего начнут возить пассажиров.

Трехсекционные вагоны изготавливают для метротрама. До тех пор, пока не завершится его строительство, трамваи будут возить пассажиров на самых загруженных наземных маршрутах.