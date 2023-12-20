Трехмиллионный посетитель выставки «Россия» получил подписанную Путиным открытку и поездку на космодром

Выставка-форум пользуется большой популярностью

Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве на ВДНХ 4 ноября, и за небольшой промежуток времени ее посетили уже более трех миллионов человек. Каждый миллионный посетитель получает подарки, вручили их и трехмиллионному посетителю. Им оказался Алексей Козырев из Барнаула. Он и его супруга Елена получили подписанную президентом Владимиром Путиным открытку и сертификат на поездку на космодром Восточный, сообщили в Центре управления регионом.

Семья Козыревых обожает путешествовать на автомобиле, поэтому специально для них провели экскурсию в павильоне № 15 «Строим будущее / Россия в движении». Увиденное их впечатлило. Также трехмиллионный посетитель выставки с супругой посетили павильоны родного края.

От подарков они остались в восторге. По словам Алексея Козырева, подписанную президентом открытку они поставят дома на самое видное место. И на космодром съездят с удовольствием, тем более что поездка и проживание полностью оплачены.

Напомним, двухмиллионный посетитель выставки — житель Казани — получил сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. А миллионная посетительница из Пензы — поездку в Москву и билеты на новогодний балет «Щелкунчик».

Напомним, на выставке представлены достижения всех 89 российских регионов, а также федеральных ведомств и общественных организаций. Особой популярностью у гостей пользуется стенд Челябинской области: там, помимо прочего, представлена Большая Каменная река — одна из достопримечательностей нацпарка «Таганай», и добраться до нее можно по интерактивному полю. Под ногами посетителей при «преодолении маршрута» будет трескаться лед или распускаться одуванчики, а за спиной будут возвышаться горы. А еще посетители стенда могут заглянуть на сверхсекретные объекты, расположенные в атомных городах.

Кстати, стенд Челябинской области может стать лучшим: сейчас на сайте выставки проходит голосование, и за регион можно отдать голос во всех 11 номинациях.