Трехлетний вопрос решили за 5 минут на фестивале «Челябинская область – большая семья»

Областная столица стала последней точкой масштабного события в этом году

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» за три месяца посетил 45 городов. Столица Южного Урала стала последней, 46-й точкой, в этом году. По словам губернатора Алексея Текслера, фестиваль продолжится и в 2026-м, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Глава региона поприветствовал участников и гостей фестиваля, подчеркнув его уникальный формат. Он отметил, что «Большая семья» — это прямая связь между властью и гражданами.



«Фактически все министерства, ведомства, различные государственные, муниципальные структуры, общественная приемная губернатора проводят на фестивале приемы, консультируют жителей, оказывают всю необходимую помощь. Но, конечно, есть и культурная программа. Этот год особенный, этот год Великой Победы, Год Защитника Отечества, поэтому все мероприятия, которые проводятся на площадке фестиваля, обязательно связаны с этой идеей»,— сказал Алексей Текслер.

Всего за несколько часов фестиваля только в общественной приемной губернатора было принято и зарегистрировано 24 обращения. Наиболее острые вопросы касались сферы ЖКХ: обрезки аварийных деревьев, отключения горячего водоснабжения, подтопление подвалов и канализации и выплаты субсидий. Также стоял транспортный вопрос о продлении троллейбусной ветки по улице Кузнецова в поселок АМЗ.



Ярким примером оперативной работы стала история челябинки, которая лично поблагодарила Алексея Текслера во время его обхода площадок. Проблема с затянувшимся с 2022 года ремонтом водопровода во дворе ее дома, который долгое время не могли завершить, была решена в течение нескольких минут. Начальник управления ЖКХ города Вадим Храмцов лично связался с руководством компании «УСТЭК», которая взяла на себя обязательства полностью восстановить водовод до конца этого октября.

Наиболее активной стала площадка МинЖКХ и Государственной жилищной инспекции Челябинской области. Всего за два часа работы специалисты приняли десять обращений, пять из которых были решены прямо на месте.



«Один вопрос отрабатывали прямо здесь по телефону с управляющей компанией. Парни-сотрудники уже выехали на квартиру решать проблему», — прокомментировала министр ЖКХ области Людмила Алпатова.

Несколько заявок касались вопросов газификации, в частности, в деревне Ключи Сосновского района. Другие обращения были посвящены капремонту, подготовке многоквартирных домов к зиме и проблеме затопления подвалов. Сотрудники министерства также провели разъяснительную работу по тарифам на содержание и текущий ремонт жилого фонда. Все остальные вопросы были взяты в работу и на контроль.





Помимо решения насущных проблем, на фестивале гостей ждала насыщенная культурная и спортивная программа. Специальным гостем стал шестикратный чемпион России по боксу, златоустовский спортсмен Эдмонд Худоян. Он проводит для детей мастер-классы и с удовольствием фотографируется с поклонниками.



Большой популярностью пользуется площадка Минспорта, где все желающие могут сдать нормы ГТО. За несколько часов фестиваля свою силу и ловкость проверили уже 53 участника, среди которых был и пятилетний ребенок.



Всего за три месяца провели свыше тысячи культурных и просветительских мероприятий, и столько же консультаций по вопросам занятости, соц поддержки и здравоохранения. В шатрах помогли 125 пенсионерам с ОВЗ. А всего на фестивале десять тысяч человек сдали нормы ГТО.