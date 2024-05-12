Трехлетний магнитогорец назвал флаги 193 стран, установив рекорд России

На это малышу потребовалось чуть более 16 минут

Трехлетний Дмитрий из Магнитогорска установил рекорд России, назвав флаги всех государств — членов ООН за 16 минут 22 секунды. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов России.

«Дмитрий Айсуваков установил новый рекорд в категории „Мальчики, 3 года“, назвав по изображению флагов все государства — члены ООН за наименьшее время»,— говорится на сайте Книги рекордов.

Рекорд был поставлен 10 мая.

Сообщается, что юный рекордсмен с самого рождения обладает невероятной памятью. После того, как родители купили для Димы карту мира, он начал изучать страны и сопоставлять на карте их расположение. Уже сейчас мальчик читает и изучает таблицу умножения.