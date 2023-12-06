Трехлетней дочери бойца СВО помогли получить квоту на операцию

Фонд «Защитники Отечества» сократил время ожидания на несколько месяцев

Трехлетняя девочка из Челябинска, папа которой участвует в СВО, получила вне очереди квоту на сложную операцию. Добиться оперативной медицинской помощи помог челябинский филиал фонда «Защитники Отечества», сообщает в среду, 6 декабря, Центр управления регионом.

«Около месяца назад супруга бойца СВО обратилась за помощью в фонд „Защитники Отечества“. Ребенку требовалась операция, а сделать ее обещали только в следующем году», — рассказывают предысторию в ЦУРе.

В итоге социальный координатор собрала необходимые документы и отправила заявку на квоту. В прошлом месяце девочке сделали операцию.

Ранее также стало известно, что ветераны СВО получат индивидуальное сопровождение со стороны Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Ведомство подписало соглашение о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества».