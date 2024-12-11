Трехгорный ждет серьезная реновация дорог в ближайшие три года

Важно решить проблемы с отсутствием добросовестных подрядчиков, отметил губернатор

Жители Трехгорного сообщили на прямую линию губернатора, что подрядчики отказываются работать в городе из-за статуса «запретки», из-за чего в ЗАТО возникают проблемы с дорогами. Губернатор Алексей Текслер поручил региональному Миндортрансу разобраться с этой проблемой, поскольку в ближайшие три года в городе запланирована большая работа по обновлению улично-дорожной сети.

Алексей Текслер рассказал, что в ЗАТО Челябинской области активно ремонтируют дороги в рамках соглашения с госкорпорацией «Росатом», заключенного в 2019 году. В Трехгорном за это время была проделана большая работа.

«Мы серьезно подняли норматив по качеству дорог, уже многое сделано, но многое предстоит. У нас большие планы на предстоящие три года. По подрядчикам: к сожалению, из-за специфики ЗАТО туда не всех, мягко говоря, пускают работать. Сегодня, когда есть в целом проблемы с кадрами, это особенно ощутимо. Даю поручение Миндортрансу эту проблему решить, потому что у нас в планах увеличить объем по ремонту и строительству дорог, и хотелось бы, чтобы подрядчики были», — сказал Алексей Текслер.

Также губернатор добавил, что в челябинских ЗАТО реализуется уникальная программа «Наш дом — наш двор — наш город», благодаря которой в ближайшие пять лет «запретки», в том числе Трехгорный, заметно преобразятся.