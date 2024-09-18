Трехгорный стал победителем конкурса общегородских Дней знаний

Город в Челябинской области высоко оценили по четырем показателям

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Проект «Школа Росатома» подвел итоги конкурса общегородских Дней знаний, которые проводили в атомградах в 2024 году. Победителем по всем четырем показателям стал Трехгорный Челябинской области, сообщили в пресс-службе проекта.

Города-участники оценивали по четырем показателям: на соответствие программе, наличие видеоролика, художественный уровень ролика и поддержку жителями городов-участников размещенного видео.

Жители Трехгорного показали высокую активность, и по четвертому пункту город занял второе место. При учете всех четырех пунктов город стал абсолютным лидером.

«Наградой городу-победителю станет общегородской выпускной бал 11-классников, соответствующий самым высоким стандартам организации такого праздника в столичных городах. Его стоимость — 3 млн рублей — будет оплачена за счет средств проекта», — рассказали в «Школе Росатома».

Второе и третье места заняли города Свердловской области. Они получили путевки на отраслевую смену для одаренных детей.