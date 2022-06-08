В эти дни в «Юности» открыты несколько тематических площадок. Получить консультацию может любой пациент: от младенца до самого преклонного старца. Сегодня большую часть гостей составляли пенсионеры.
По традиции, это самые дисциплинированные пациенты. Они активно следят за своим здоровьем, вовремя проходят диспансеризацию и ставят прививки от коронавируса. Кстати, сделать прививку можно на фестивале.
В программе фестиваля:
• здоровье 50+ — профилактика и ранняя диагностика заболеваний;
• взрослое и детское здоровье — первичный осмотр и консультация узких специалистов;
• сектор «Мать и дитя» — консультации для будущих мам и их новорожденных;
• ЭКГ, тестирование на ВИЧ;
• вакцинация против COVID-19;
• мастер-классы по оказанию первой помощи.
Посетителям фестиваля доступны осмотры и консультации кардиолога, офтальмолога, гастроэнтеролога, дерматолога, трихолога, стоматолога, психолога, ультразвуковое исследование щитовидной железы, флюорография, маммография, измерение глюкозы, спирометрия, определение уровня холестерина и возраста сосудов, анализ состава тела.
Профилактический фестиваль также будет работать 9 и 10 июня с 10 до 18 часов во дворце спорта «Юность» по адресу: Свердловский проспект, 51.
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