Трехдневный фестиваль здоровья с бесплатной диагностикой стартовал в Челябинске

Здесь проводят обследования и принимают узкие специалисты

У дворца спорта в Челябинске очередь из желающих проверить здоровье. В среду, 8 июня, здесь стартовал трехдневный профилактический фестиваль. Любой человек может показаться врачам и пройти ряд обследований. На фестивале уже побывал фотожурналист ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк.

В эти дни в «Юности» открыты несколько тематических площадок. Получить консультацию может любой пациент: от младенца до самого преклонного старца. Сегодня большую часть гостей составляли пенсионеры.

По традиции, это самые дисциплинированные пациенты. Они активно следят за своим здоровьем, вовремя проходят диспансеризацию и ставят прививки от коронавируса. Кстати, сделать прививку можно на фестивале.

В программе фестиваля:

• здоровье 50+ — профилактика и ранняя диагностика заболеваний;

• взрослое и детское здоровье — первичный осмотр и консультация узких специалистов;

• сектор «Мать и дитя» — консультации для будущих мам и их новорожденных;

• ЭКГ, тестирование на ВИЧ;

• вакцинация против COVID-19;

• мастер-классы по оказанию первой помощи.

Посетителям фестиваля доступны осмотры и консультации кардиолога, офтальмолога, гастроэнтеролога, дерматолога, трихолога, стоматолога, психолога, ультразвуковое исследование щитовидной железы, флюорография, маммография, измерение глюкозы, спирометрия, определение уровня холестерина и возраста сосудов, анализ состава тела.