Требования как в Кремлевский полк: кого ищут в челябинских брачных агентствах

Психолог рассказала о спросе на «услуги свахи», как люди рубят сплеча и задают нереальные планки партнерам

Сегодня, 12 февраля, в мире празднуют Международный день брачных агентств. Казалось бы, все уже перешли на сервисы онлайн-знакомств и специальные приложения. Возникает вопрос, остались ли в Челябинске брачные агенты и обращаются ли к ним горожане. Пользуются ли спросом услуги свахи и бывает ли хеппи-энд у «подобранных пар», у владельца брачного агентства «Служба А&B» и психолога Ирины Кирсановой узнавал корреспондент ИА «Первое областное».

Несмотря на появление приложений для знакомств, челябинцы все еще идут к свахам. Правда, Ирина Кирсанова отмечает, что поток людей очень неоднороден: невозможно предусмотреть, сколько и когда обратится народу.

«Влияет все что угодно: экономический кризис, погода, лунная фаза… Поэтому вполне закономерно, что в период пандемии какое-то время народ почти не обращался, потом пошло оживление, затем внешнеполитические события сыграли сдерживающий фактор. Но в последнюю пару лет народ потихоньку вспоминает о личной жизни», — отмечает психолог.

Перекоса по полу практически нет: в базе людей, обратившихся за личным счастьем в агентство, примерно 40% мужчин и 60% женщин. Это люди самых разных профессий, социального статуса. Просто кто-то не успел найти свое счастье, отчаялся и хочет воспользоваться последним шансом. А некоторые просто хотят быть уверены в человеке, которого встретят, и не нарваться на альфонсов, мошенников и кого только еще.

«Люди обращаются в брачное агентство не потому, что чего-то там не могут сами, а потому, что это место, где собрана достоверная информация, которая может сэкономить много времени, отсеяв заведомо не подходящие варианты. Плюс это относительно безопасно (предъявляется паспорт и актуальные фотографии), а это немаловажный фактор при расцвете всякого рода видов мошенничества и обмана. Для кого-то это лишь одна из существующих возможностей, а для кого-то последняя надежда. Ведь не все могут вести активную социальную жизнь, не всегда есть возможность найти спутника в рабочем коллективе, и не все находят для себя приемлемым вариант сайтов знакомств», — делится Ирина.

Из интересного: в последние годы наметилась тенденция, что девушки до 30 лет перестали обращаться к свахам, перейдя, видимо, на приложения для знакомств. Похожая ситуация не только в Челябинске, но и в соседней области.

«Это не только у меня такая история. О том же самом мне рассказал молодой человек из Екатеринбурга, который хотел приехать к нам, потому что в его городе точно такая же ситуация. В базах данных агентств мало или почти нет девушек», — поделилась Ирина.

Чаще всего обращаются люди старше 33 лет, а самому возрастному клиенту агентства Ирины 75 лет. «И он еще бодрый и работающий», — добавляет сваха. Но везет, конечно, не всем. В основном неудачи случаются из-за требований, которые выдвигают люди к потенциальным кандидатам — почти как в модели или в Кремлевский полк.

«Допустим, возрастной мужчина указывает, что его интересует только определенный диапазон возраста, только одна профессия (да, и такое бывает), отсутствие детей, особенный рост и комплекция. И при этом девушка еще должна просто понравиться внешне. А она ведь еще должна согласиться на знакомство с ним…» — отмечает Ирина.

Истории со счастливым концом, конечно, случаются. Так, в декабре в агентство позвонил бывший клиент и поделился, что после двух лет совместной жизни с избранницей решили расписаться. А в январе еще одна пара сообщила, что уже год живет вместе и на днях купила машину. Хотя оба сначала заявляли, что ничего серьезного не хотят.

«Если даже 10% из обратившихся обретут пару, это ведь уже все не зря!» — уверяет психолог.

Как же работают агентства? Во время предварительного часового собеседования Ирина заполняет анкету, где указывает исходные данные самого человека и принципиально важные критерии претендента. Затем просматривается база на предмет вариантов, которые могут подойти под запрос. После заключения договора агент связывается с понравившимся человеком и рассказывает о том, что он кого-то заинтересовал. Если клиент согласен встретиться, то Ирина передает контакты потенциальной пары. После встречи люди дают обратную связь: если есть обоюдный интерес, значит, люди встречаются дальше, если нет — идут дальше «по списку».

Конечно, мы не могли не спросить Ирину о самых забавных случаях — вдруг кто-то всю жизнь прожил в одном доме, а узнал друг о друге только через агентство. Из необычного брачный агент припомнила, что одна из поженившихся пар была с одной датой рождения. Они буквально родились в один день. Позже их мамы показали бирки новорожденных, и выяснилось, что они лежали в одном роддоме, может, даже в одной палате. Сейчас у самой пары уже есть дети.

Еще одна история запомнилась Ирине: женщина встретилась с мужчиной, с которым у них были одинаковые имена. Позже выяснилось, что живут они практически в соседних домах. Вот только девушка категорически заявила, что у них ничего не может быть, и стала придумывать странные причины: «у него нет дома интернета», «у него нет авто», «он не был за границей». Агенту пришлось обсудить с девушкой все конфликтные моменты, после чего клиентка пообещала дать второй шанс кандидату. В следующий раз Ирина увидела их только через полтора года, когда зашли в гости уже с ребенком на руках.

По словам Ирины, ее агентство нацелено на создание у людей долговременных отношений, которые в идеале приведут к совместному проживанию и браку. Но клиенты рассказывают, что в Челябинске большинство агентств скорее службы знакомств, где предполагается и поиск спонсоров-любовников, и краткосрочные связи, — так сказать, любой каприз за ваши деньги. Мы просмотрели несколько сайтов, чтобы понять, сколько челябинцу потребуется денег, чтобы найти пару.

У Ирины, например, предварительное собеседование стоит 300 рублей, договор на год — 5 тысяч рублей. Еще в нескольких найденных компаниях цены очень варьируются. Где-то поиск партнера стоит 4 тысячи, правда, не очень понятно, что в эту сумму входит: знакомства «до победного», годовой контракт или встреча только с одним кандидатом. Еще одно агентство предлагает целый спектр услуг: от поиска будущего мужа за 7—18 тысяч рублей (неизвестно, от чего зависит разбег цен) до дистанционных знакомств и поиска «друга на час». И нет, это не то, что вы подумали: за 4 тысячи рублей человек посидит с вами, поболтает, даст совет и окажет психологическую помощь в сложной ситуации, если у вас нет никого близкого, с кем можно поделиться проблемами.