Травница из Миасса рассказала, когда собирать рябину и чем она полезна

Ценятся не только плоды дерева, но и его кора

Урожай рябины в этом году выдался богатым. Ягоды этого дерева не только вкусные, но и очень полезные. Но собирать их нужно в определенный момент. Кроме того, как рассказала журналистам медиахолдинга «Первый областной» травница из Миасса Оксана Сухорукова, полезны не только ягоды рябины, но и кора этого дерева, и листья.

Оксана Сухорукова занимается сбором трав всю жизнь. Она с легкостью отличает сорта растений и умеет раскрывать полезные свойства трав и ягод. За летний сезон она заготовила 50 видов растений, одним из которых стала рябина.

«Все растения имеют свою максимальную силу, когда они цветут. И рябину нужно собирать во время ее цветения. Но только листья, в этот период они имеют богатый набор микроэлементов»,— рассказала травница.

А ягоды рябины лучше всего собирать в конце осени, когда ударят первые заморозки. По словам Оксаны, подмороженные ягоды становятся слаще, так как содержащийся в них крахмал распадается на сахар.

«Ягоды рябины очень полезны и укрепляют иммунитет. Они богаты витаминами группы А, С, микроэлементами. Из них получается очень вкусное и полезное варенье. Так что обязательно заготовьте его на зиму»,— рекомендует Оксана.

Полезна и кора дерева: из нее получаются отвары и настойки, способные поддержать женское здоровье.

Собирать плоды лучше с деревьев, которые растут за чертой города и вдали от дорог.