Травмпункт горбольницы № 3 Магнитогорска откроется после капремонта

Здание пережило колоссальные изменения

В Магнитогорске травмпункт городской больницы № 3 готовится вновь открыть свои двери после капитального ремонта. В рамках обновления там установили современное оборудование. В частности, новый рентгенологический аппарат. Он поможет врачам значительно сократить время на диагностику, а также повысить точность обследований жителей Магнитогорска и ближайших районов. Об этом сообщил мэр Сергей Бердников на своей странице «ВКонтакте».





«Благодарю губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера, министерство здравоохранения Челябинской области и наш бизнес в лице АО „Прокатмонтаж“, который также не смог остаться в стороне. Хочется сказать отдельное спасибо строителям, медикам и, конечно же, жителям города за терпение в период ремонта»,— отметил глава города.

Сергей Бердников пообещал продолжить работу над благоустройством лечебных учреждений, чтобы каждый мог рассчитывать на качественную и доступную медицинскую помощь.