Травматологи ЧОКБ получили «пятерку» от коллег из клиники Илизарова

Две больницы наметили планы совместной работы

В Челябинске побывали травматологи из Кургана. Врачи Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова оценили работу коллег из ЧОКБ, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Несмотря на высокую загруженность и тяжелый характер патологий, доктора с честью выходят из ситуации. Знания, умения — на высочайшем уровне, я бы поставил коллегам самую высокую оценку», — говорит врач травматолог-ортопед, руководитель группы по работе с регионами НМИЦ имени Илизарова Анатолий Коробейников.

Оснащение отделения, оборудование операционной гости назвали соответствующим уровню федеральных клиник. Врачи отделения владеют абсолютно всеми методиками, известными сегодня в травматологии.

Клиники обсудили перспективы сотрудничества.

По итогам поездки в Челябинск специалисты НМИЦ подготовят рекомендации по увеличению целевых мест в медицинских вузах страны.