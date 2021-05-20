Травматологи Челябинской области отмечают профессиональный праздник

Каждый день они спасают южноуральцев от врожденных заболеваний и тяжелых травм

Каждый год 20 мая травматологи всего мира отмечают профессиональный праздник. Руководитель травматологической службы Челябинской областной клинической больницы Леонид Полляк обратился к коллегам с поздравлением.

«На Южном Урале травматология представлена большим количеством профессионалов и высокоспециализированных отделений. На первое место я хотел бы поставить именно специалистов, изо всех сил старающихся соответствовать высокому званию травматолога. Испокон веков люди погибали от травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Те возможности, которые нам предоставил научно-технический прогресс, радикально меняют алгоритм оказания помощи. Несмотря на сложные моменты, я думаю, что у травматологии и ортопедии в Челябинской области есть большие перспективы», — подчеркнул Леонид Полляк.

В ЧОКБ работает два специализированных отделения, где оказывают помощь людям с травмами. В одном буквально собирают по кусочкам тех, кто пострадал в ДТП, получил высотные, спортивные и электротравмы. В другом оказывают плановую помощь — лечат застарелые, врожденные и привычные травмы, а также занимаются протезированием суставов — от самых мелких до плечевых, коленных и тазобедренных.