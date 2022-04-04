Травматолог и обувщик из Челябинска дали советы по выбору весенней обуви

Разбираемся как найти подходящую пару и как правильно ухаживать за обновкой

С приходом весны улицы Челябинска днем превращаются в Венецию, а ночью и утром из-за перепадов температуры — в каток. Промочить ноги или упасть и получить травму — проще простого. Какой обуви в этот период стоит отдать предпочтение, как правильно за ней ухаживать и на что обращать внимание при покупке, ИА «Первое областное» узнало у врача ортопеда-травматолога и технолога обувной фабрики.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Главная функция весенней обуви, по мнению челябинского травматолога-ортопеда Анны Быковой, это удобство, комфорт для стопы и защита от внешних факторов.

«В межсезонье, когда днем все тает, а утром тротуары превращаются в каток, обувь как никогда должна отвечать этим критериям. В ней должно быть безопасно, чтобы не получить в пути травму. Для этого подошву выбирайте с протектором. Ровная, плоская — попросту будет скользить», — отмечает травматолог-ортопед.

Для детей Анна Быкова рекомендует выбирать обувь с мягкой подошвой, которая не сковывает движение стопы во время движения. Жесткая будет мешать ребенку отталкиваться при ходьбе.

«В ней дети начинают заваливать стопы, запинаться, и родители с этими жалобами ведут малышей к врачу. Думают, что с ребенком что-то не так, а проблема — в обуви», — отметила Анна Александровна.

У взрослых таких проблем уже не возникает, но в жесткой обуви все равно велик риск поскользнуться, упасть и получить травму.

ГЛАВНОЕ — ПОПАСТЬ В РАЗМЕР

Убережет от травм и проблем со здоровьем и правильно подобранный размер обуви.

«Как показывает практика, только около 55-60% людей носят обувь по размеру. У остальных она чаще всего маломерит», — рассказала травматолог-ортопед Анна Быкова.

Купить сапожки поминиатюрнее, как правило, предпочитают женщины. К тому же свой выбор в пользу той или иной модели они делают, исходя из соображений красоты и соответствия моде. Но те же каблуки, говорит Анна Быкова, не так опасны, как принято думать. Каблуки не всегда приводят к ортопедическим заболеваниям, а расхожее мнение, что по вине высоких каблуков страдает позвоночник, — миф.

«От обуви может болеть лишь то, что в ней находится», — отметила врач.

Определить правильный размер обуви можно подручными средствами: встать ногами на бумажный лист, обвести стопы полностью или их передний и задний отдел, и сделать замеры двух дальних точек в сантиметрах. Желательно попросить о помощи, поскольку стоять важно ровно, не перенося центр тяжести на пятки или носки.

«Получившееся значение в сантиметрах важно запомнить. У взрослых нога уже не растет и в идеале, если, конечно, нет планов носить шерстяные носки, покупать именно размер в размер. Получилось 23,3 см — берем на 24 и 23,5. Не меньше. Для детей возможен зазор в пределах сантиметра, потому что у них нога очень быстро растет. Но учтите, что российская размерная сетка будет отличаться от европейской, китайской и американской. У каждого производителя она своя в зависимости от длины стопы», — продолжает Анна Быкова.

Ширина стопы у всех индивидуальная. При выборе ботинок и другой обуви это важно учитывать. Желательно, чтобы они не были тесными и комфортно «сидели» на стопе.

«В сильно свободной обуви велик риск натереть мозоли и получить травму, подвернув ногу. Но если она будет жать, это может привести к заболеваниям ногтевой пластины, тем же мозолям», — продолжает специалист.

ЗАМША И НУБУК НЕ ДЛЯ ВЕСНЫ

Технолог обувной фабрики «Юничел» Оксана Ковалевская рекомендует выбирать на весну ботинки и сапоги из натуральных материалов. Замша, нубук, велюр — тоже хорошо, но требует специального ухода. За кожанной обувью в этом смысле следить чуть проще, а от внешних воздействий — снега, слякоти и дождя — она защищает лучше.

Новая уже обработана воском и кремом для защиты от воздействий окружающей среды. Чтобы она служила дольше, любую обувь следует протирать от грязи и обязательно просушивать в естественной среде.

«Ни в коем случае нельзя ее класть на нагревательные приборы, держать у батареи. По мере высыхания, следует снова обработать обувь защитными средствами — кремом на восковой основе или специальной пропиткой в зависимости от выбранного материала», — отметила Оксана Ковалевская.

Специалист советует также не забывать о вкладных стельках. Их также следует вынимать и просушивать.

ПЕРЕДУМАЛ — ВЕРНИ

В Роспотребнадзоре по Челябинской области при покупке обуви рекомендуют внимательно осматривать ее внешний вид. Обувь в паре должна быть одинаковой по размерам, структуре и цвету материалов, хорошо отделанной, без пятен, складок и морщин. Одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам.

«Не допускается местное отстаивание верха и подкладки от задника, мягкие носки и задники, плохое формирование пяток, носков, деформация верха, механические повреждения и неразглаженные складки внутри обуви, осыпание красителей», — отметили в надзорном ведомстве.

Вернуть не подошедшую по разным причинам обувь можно в течение 14 дней, не считая дня покупки. Правда, на обуви не должно быть следов носки. Если вы сомневаетесь в своем выборе, не выходите в новой паре на улицу — попробуйте походить в только что купленной обуви дома. Тогда она сохранит внешний вид.